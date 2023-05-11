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Эксперименты в полях - как ученые аграрии из Жодино работают над выведением новых отечественных сортов

На плодотворный сезон нацелены ученые аграрии из Жодино. Они работают на экспериментальном поле научно-практического центра Академии наук по земледелию в Смолевичском районе. Каждая делянка - это мини-лаборатория под открытым небом. Десятки разных сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и других культур сеют, подкармливают, а еще анализируют все параметры вегетации, роста, созревания. Только за прошлый год государственный реестр сортов Беларуси пополнили 13 новых отечественных сортов. А селекционно-семеноводческий комплекс под Жодино обеспечивает всю страну оригинальными и элитными семенами.

Культура несет за собой две кормовые единицы: 22 центнера рапса равны 65 центнерам ячменя по энергии протеина. Рапс - это белок и масло. Новейшие сорта - это "витень", "медей", "мавр", "федор", "николай". Они уже заняли свои площади. И, например, в прошлом году, мы получили "витеня" 43,3 центнера чистых семян и продали с четырех гектаров на 1 700 гектаров. То есть он уже пойдет и будет приносить пользу стране.
Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси па земледелию
Что касается обеспеченности семенами, то в стране в этом году как никогда хорошая ситуация с семенами. И обеспеченность по всем культурам превышает порой 30%. Это хорошо, ведь страховые фонды нужно иметь всегда. Все наши сорта по 36 видам растений, по которым мы ведем селекцию, востребованы в стране. И мы как источник, из которого течет вся семеноводческая река республики.
Дмитрий Лужинский, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси па земледелию

За более чем полувековой период всеми организациями НПЦ Академии наук по земледелию было выведено около 600 сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, а также льна, сахарной свеклы и других популярных культур.

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