Эксперименты в полях - как ученые аграрии из Жодино работают над выведением новых отечественных сортов

Что касается обеспеченности семенами, то в стране в этом году как никогда хорошая ситуация с семенами. И обеспеченность по всем культурам превышает порой 30%. Это хорошо, ведь страховые фонды нужно иметь всегда. Все наши сорта по 36 видам растений, по которым мы ведем селекцию, востребованы в стране. И мы как источник, из которого течет вся семеноводческая река республики.

Дмитрий Лужинский, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси па земледелию