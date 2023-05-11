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Эксперименты в полях - как ученые аграрии из Жодино работают над выведением новых отечественных сортов
На плодотворный сезон нацелены ученые аграрии из Жодино. Они работают на экспериментальном поле научно-практического центра Академии наук по земледелию в Смолевичском районе. Каждая делянка - это мини-лаборатория под открытым небом. Десятки разных сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и других культур сеют, подкармливают, а еще анализируют все параметры вегетации, роста, созревания. Только за прошлый год государственный реестр сортов Беларуси пополнили 13 новых отечественных сортов. А селекционно-семеноводческий комплекс под Жодино обеспечивает всю страну оригинальными и элитными семенами.
Культура несет за собой две кормовые единицы: 22 центнера рапса равны 65 центнерам ячменя по энергии протеина. Рапс - это белок и масло. Новейшие сорта - это "витень", "медей", "мавр", "федор", "николай". Они уже заняли свои площади. И, например, в прошлом году, мы получили "витеня" 43,3 центнера чистых семян и продали с четырех гектаров на 1 700 гектаров. То есть он уже пойдет и будет приносить пользу стране.
Что касается обеспеченности семенами, то в стране в этом году как никогда хорошая ситуация с семенами. И обеспеченность по всем культурам превышает порой 30%. Это хорошо, ведь страховые фонды нужно иметь всегда. Все наши сорта по 36 видам растений, по которым мы ведем селекцию, востребованы в стране. И мы как источник, из которого течет вся семеноводческая река республики.
За более чем полувековой период всеми организациями НПЦ Академии наук по земледелию было выведено около 600 сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, а также льна, сахарной свеклы и других популярных культур.
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