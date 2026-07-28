Эксперт Авдонин: Польские политики услышали свое общество

23 июля на встрече в МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши в Беларуси была передана информация, поступившая по линии белорусских правоохранительных органов, относительно подготовки террористического акта на территории Польши.

Польскому представителю было также доведено, что дополнительные сведения по этому вопросу при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран.

"Безусловно, мы ни при каких обстоятельствах не заинтересованы в том, чтобы эскалировать ситуацию. Наоборот, мы видим по этому факту, этим событиям, что мы поддерживаем диалог и на уровне спецслужб, на уровне отдельных ведомств. И это дает нам возможность договариваться, не переходить в какой-то жесткий конфликт, который может в итоге перерасти в вооруженный конфликт. Вооруженный конфликт в Восточной Европе выгоден исключительно третьим сторонам, которые за счет жертв разрушений пытаются решить свои финансовые и экономические проблемы. Мы же ориентированы на сохранение мира, порядка у нас, на территории и Республики Беларусь, и Польши. Важно понимать, что эта новая политика Варшавы по отношению к мигрантам, беженцам и к нам говорит только об одном, что на каком-то этапе и польские политики услышали свое польское общество", - об этом в студии "Первого информационного" заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Также он выразил надежду, что этот здравый подход укрепится и в результате отношения между Варшавой и Минском начнут налаживаться.