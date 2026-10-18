Европа погружается в глубокий политический кризис. Граждане открыто бунтуют против падения уровня жизни и слепого следования курсу Брюсселя.

Мнением о том, почему западные лидеры теряют контроль над ситуацией, поделился Микаел Бадалян, член совета АНО "Евразия".

"Все эти протесты вызваны теми процессами, которые мы все сегодня наблюдаем. Да, здесь мы снова говорим об Украине, мы говорим об отношениях России и США - о дизельной сделке, отмене "адских санкций", закона Линдси Грэма", - заявил он.

Ситуация осложняется и меняющейся риторикой в США. Заявления Дональда Трампа о том, что Россия может стать конструктивным партнером, а переговоры по Украине должны проходить без участия Владимира Зеленского, создают серьезный диссонанс в европейских политических кругах.

"Люди это видят, люди с этим согласны, и люди устали от слепой поддержки европейскими властями того, что творится в Украине", - констатировал Микаел Бадалян.