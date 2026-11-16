Эксперт: Беларуси нужен курс на глубокую переработку - меньше сырья, больше готовой продукции

Сельское хозяйство и лесопереработка - главные направления специализации Беларуси. Здесь хорошо ориентироваться на стратегию: меньше сырья - больше готовой продукции.

Наталья Киреенко, завкафедрой экономической теории и права Белорусского государственного аграрного технического университета:

"Глубокая переработка продукции - это верный шаг, который всегда дает высокую добавленную стоимость и гарантирует финансовую устойчивость предприятиям. Если говорить о лесном хозяйстве, то лес - это наше богатство, но к природе и использованию лесного фонда необходим рачительный подход. Продукция глубокой переработки - это товары, полученные в результате комплексной обработки древесины с использованием современных технологий. Точки роста здесь - древесные плиты, бумага, картон, целлюлоза, мебель и фанера".

Сельскохозяйственные и пищевые организации также нацелены на выпуск подобной продукции, и ключевой резерв роста здесь связан с глубокой переработкой растительного и мясного сырья, считает белорусский ученый-экономист.