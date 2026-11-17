Беларусь не копировала чужие модели развития страны, а выстраивала собственную. Это отмечают эксперты.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"В условиях, когда многие государства сталкиваются с кризисом представительной демократии и падением доверия к институтам власти, Беларусь предложила собственный механизм участия граждан в определении стратегического курса страны. И это не калька зарубежных моделей, это белорусский опыт. И опыт, основанный на широком общественном представительстве, на прямом диалоге государства и общества, на коллективной ответственности за будущее страны. Именно поэтому решения ВНС имеют не только политическое, но и глубокое общественное значение, так как ключевые вопросы обсуждаются с широким участием представителей общества. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главный итог белорусской независимости. За эти годы Беларусь не пыталась копировать чужие модели развития, она последовательно выстраивала собственную".