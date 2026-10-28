Украинская тема все чаще вызывает усталость у европейцев. Безусловная поддержка Украины перестает быть объединяющим фактором для Европы.

"Если бы в Европе действительно так активно поддерживали повестку, которую продвигают Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, то, вероятно, мы не наблюдали бы сегодняшней ситуации во Франции. Не увидели бы и того, что в Венгрии Петер Мадьяр, который изначально выступал с проевропейской повесткой и критиковал Орбана за "антиукраинство", сегодня продолжает ту же политику. Внутренние разногласия между Мадьяром и Орбаном - это отдельный вопрос, сугубо внутривенгерская история. При этом внешняя политика Венгрии в целом не изменилась - это факт, - высказал мнение политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. - Украина всем надоела, даже в Польше. Просто Польша старается сохранять лицо и позиционирует себя как современная Речь Посполитая. Однако и там проходят манифестации против политики, которую европейские страны проводят в поддержку Зеленского".