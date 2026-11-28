Поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии становятся уже не разовыми дипломатическими контактами, а последовательной стратегией укрепления новых партнерств.

Денис Борисов, заведующий лабораторией-центром региональных сравнительных исследований "Россия - Центральная Азия" НГУЭУ:

"Ни для кого не секрет, что центр мировой экономики смещается в Азию. Мы видим, что старые традиционные хрестоматийные центры - Западная Европа, Северная Америка, шире - Атлантика - пребывают в очень серьезном экономическом, социально-экономическом кризисе. И понятно, что традиционные внешнеторговые партнеры Беларуси, которые были когда-то, сегодня становятся просто неплатежеспособными, некредитоспособными. А Беларусь и ее лидер Александр Григорьевич Лукашенко всегда отличались прагматичностью. Раз все деньги уезжают в Азию - надо, соответственно, перестраивать свою внешнюю политику и внешнюю экономику вслед за теми международными тенденциями, которые мы видим. Собственно, эта поездка в Юго-Восточную Азию - не первая, уже было большое турне и в Индонезию, и в Мьянму. И сейчас это уже становится некой системой во внешнеполитических приоритетах Беларуси, когда страна последовательно развивает отношения со странами Юго-Восточной Азии. В данном случае - Персидского залива".