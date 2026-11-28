Оман - это потенциальные морские ворота для Беларуси: портовая инфраструктура и выход к Индийскому океану, инвестиционное сотрудничество и доступ к рынкам Восточной Африки и Южной Азии. Об этом заявил Дмитрий Бридже, политолог, эксперт по Ближнему Востоку (Россия).

"Я бы особо выделил, что для Беларуси эти направления могут иметь значение именно как развитие тех или иных инфраструктурных направлений. То есть это то же самое, что и с географическим положением Омана: оно позволяет рассматривать его как потенциальную логистическую платформу для продвижения белорусской продукции на рынках Аравийского полуострова, Восточной Африки и Южной Азии, потому что сегодня этот регион дает большой потенциал, несмотря на нестабильность и всю эскалацию. И в этом контексте инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию сотрудничества с Оманом представляют особый экономический интерес и для Султаната Оман, и, в принципе, для стран региона", - отметил Дмитрий Бридже.