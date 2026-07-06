Эксперт: Британцы определились со следующим президентом Украины

Российский политолог и политтехнолог Владимир Карасев в программе "Актуальное интервью" пояснил, о чем говорит последнее заявление Валерия Залужного, в котором тот сказал, что пойдет кандидатом в президенты Украины, если выборы состоятся.

"По сути, это заявление было сделано в адрес Зеленского. И говорит о том, что британцы определились со следующим президентом Украины. Для них Залужный еще более управляемая фигура, чем Зеленский. У Залужного есть достаточно большая поддержка среди военнослужащих ВСУ. Поэтому я не исключаю, что если Зеленский будет где-то упорствовать, то может случиться какой-нибудь летальный исход его деятельности, и Валерий Залужный выставит себя кандидатом на досрочных президентских выборах", - предположил политтехнолог.

"Трамп, я так понимаю, пока что еще не определился. Позиция Европы совпадает с позицией Лондона сейчас по Залужному. А другие мастодонты украинской политики, как Тимошенко, Кличко, Порошенко, я думаю, после заявления Залужного уже сейчас отправили гонцов в Лондон и договариваются о том, что они готовы единым фронтом поддержать Залужного и помочь ему сковырнуть Владимира Зеленского", - обрисовал ситуацию Владимир Карасев.