Решения I ВНС, а также референдума 1996 года сыграли большую роль в истории Беларуси, закрепив переход к президентской республике и определив ключевые принципы государственного, экономического и культурного устройства страны на десятилетия вперед.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Судьбоносным, конечно, стало то, что делегаты Всебелорусского народного собрания поддержали предложение Президента Республики Беларусь об изменении Конституции нашего государства. Более того, они поддержали его и высказались за то, чтобы Республика Беларусь оставалась социально ориентированным государством - социальным государством, в котором экономика носит социально ориентированный характер: поддержка нуждающихся слоев населения, недопущение обвального роста цен и подобных явлений, характерных для неконтролируемой рыночной экономики. Поэтому, получив поддержку делегатов Всебелорусского народного собрания, Александр Григорьевич Лукашенко и дальше пошел по пути обращения к мнению народа: был созван республиканский референдум 1996 года. Этот референдум был проведен, и подавляющее большинство граждан Республики Беларусь высказались в поддержку президентского варианта изменения Конституции нашего государства".