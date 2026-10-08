Эксперт Досалиев: Ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с терроризмом

Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС проходит в Минске. Необходимость координации усилий на евразийском пространстве определило время.

Нурлан Досалиев, ветеран спецслужб (Кыргызстан), отметил, что сегодня в борьбе с терроризмом следует говорить о том, что среднеазиатский регион не одинок и что угрозы террористического характера распространяются на все евразийское пространство. Более того, по его словам, эти угрозы затрагивают и тот географический регион, который занимает ШОС.

"Пересечение этих географических зон впервые происходит на площадке Минска. Вот что самое интересное и главное", - подчеркнул ветеран спецслужб.

Он также заявил, что координация усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом необходима для сверки планов, поскольку ни одна страна в одиночку с этим злом справиться не в состоянии. А только в тесной координации спецслужб и силовых структур.