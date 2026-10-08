Эксперт Дудчак: СНГ открывает возможности для эффективного развития стран-участниц

Сотрудничество в рамках СНГ - это экономические выгоды и перспективы для всех стран-участниц. Эксперт поделился мнением о развитии Содружества.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Организация СНГ существует, доказывает свою жизнеспособность, что она дает прямые экономические выгоды странам-участницам, в этом нет сомнений. Невзирая на то, что есть другие формы интеграции, организации, где эти же страны в большем или меньшем составе участвуют, такая организация, как СНГ, должна быть. Мы видим каждый год, что мероприятия, проводимые в рамках этой организации, приносят эффект и дают дополнительные возможности для стран-участниц развивать свою экономику. То, что товарооборот растет, - это тоже позитивное явление не только для России, но и для тех стран, с кем Россия взаимодействует в рамках организации. Расчеты со странами СНГ ведутся в национальных валютах, в основном в рублях, но и в национальных валютах тоже. Тенденция к полному вытеснению валют - доллара или евро - есть и будет продолжаться, не только в рамках организации СНГ, так что можно позитивно оценивать результаты даже прошедшего года".