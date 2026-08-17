Эксперт Фролов назвал 3 причины энергокризиса в ЕС

Энергокризис в Евросоюзе произошел по ряду причин - события на Ближнем Востоке, погодные аномалии, но наибольший ущерб наносят действия властей самого объединения.

Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" (Россия):

"Есть 3 больших блока причин энергетического кризиса в Европейском союзе. Первый блок - общий внешнеполитический контекст, связанный с блокадой Ормузского пролива и дефицитом углеводородов. Второй - резкое потепление летом, к чему невозможно подготовиться в условиях дефицита. Третий - характер реформ, реализующихся в ЕС".

Из третьего блока замгендиректора Института национальной энергетики сделал неочевидный вывод - у других регионов, которые тоже находятся в условиях текущего мирового дефицита, ситуация может быть лучше из-за другой структуры энергетической системы. Топливно-энергетический комплекс сильно отличается от того, что делается в Европе. "Так, у Китая, являющегося куда более крупным игроком по ряду параметров, чем Европейский союз, таких проблем нет. Он не делает ставку только на зеленую энергетику, а еще и на биржевое ценообразование по газу. Это означает, что в текущих условиях он может максимизировать закупки газа, идущего по контрактам с нефтяной привязкой. У Европы нет такой возможности, ведь они отказались от таких контрактов", - резюмировал Александр Фролов.

Фото: magnific.com