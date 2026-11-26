Эксперты отмечают, что в украинском конфликте Президент Беларуси Александр Лукашенко может выступать не только как посредник, предоставляющий площадку для переговоров, но и принимать непосредственное участие в разработке мирного соглашения. У Беларуси есть значительный опыт в этом вопросе и выраженная готовность к мирному урегулированию.

Доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН и Финансового университета при правительстве России Камран Гасанов считает, что участие белорусского лидера было бы оправданным.

"Зная менталитет и русских, и украинцев, историю современных отношений и политических претензий, мне кажется, Лукашенко мог бы участвовать в выработке мирного соглашения. А уже потом на эту основу можно нанизывать другие темы - отношения с Европой, ее роль, приглашение европейских представителей", - заявил эксперт.

По его мнению, конфликт затрагивает не только российско-украинские и российско-европейские отношения, пострадали также и белорусско-европейские связи. "Нужно выработать новую систему отношений в Европе. Старая не сработала - она приводит к конфликтам, потрясениям и войнам. Назрела необходимость объявить всеобщий мир в Европе", - подчеркнул доктор политологии .

"Поэтому Украине, если она действительно настроена на мир, следует прислушаться к советам Александра Григорьевича Лукашенко, и если даже не отправиться в Москву, то рассмотреть возможность встречи с российским руководством на площадке Минска", - отметил Камран Гасанов.