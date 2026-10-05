Эксперт Господарик рассказала, почувствуют ли белорусы рост доходов в 2027 году

30 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, определяющий основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2027 год.

Развитие государства - это комплексный процесс, который включает различные показатели: рост инвестиций и наращивание темпов реализации инвестпрограмм, расширение географии внешнеторговых контактов и углубление сотрудничества с опорными точками - Россией и Китаем.

В траектории развития экономики Беларуси на 2027 год обозначены также предельные показали по инфляции и потребительским ценам не выше 6 %, при этом реальные доходы населения должны вырасти.

О том, как планы развития увязываются с пятилетней программой, что стоит за цифрами инфляции и реальных доходов, рассказала заведующая кафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик.

По словам Екатерины Господарик, параметры, подписанные Президентом, легко увязываются с программой пятилетки на 2026-2030 годы. Эта программа предусматривает переход на новый качественный уровень, технологическое обновление, повышение качества жизни населения, развитие регионов и человеческого капитала, а также рост конкурентоспособности на внешних рынках.

Согласно указу, валовой внутренний продукт должен вырасти на 1,9 %. "Хотелось бы отметить, что это не какие-то заоблачные цифры, а все-таки мы ориентированы не на объемы, а на непосредственно качество", - подчеркнула эксперт.

Приоритетами также стали наращивание экспорта на внешних рынках на уровне 2,9 %, привлечение инвестиций, строительство арендного жилья и другие направления.

"Все эти треки увязываются очень хорошо с программой социально-экономического развития. И основное - то, что в центре всего стоит развитие человеческого капитала, значит, прежде всего, это человек", - отметила Екатерина Господарик.

Инфляция и реальные доходы

В указе определено, что инфляция не должна превышать 6 %. Такой же показатель заложен и по ценам. При этом реальные доходы населения должны вырасти.

Отвечая на вопрос, почувствуют ли граждане улучшение финансового положения, эксперт пояснила, что 3 % - это средний макроэкономический показатель по стране. "Мы должны все понимать, что кто-то получит больше, кто-то получит меньше, что есть профессии разные, на разных территориях страны мы можем получать по-разному. Соответственно, для кого-то это может быть и 4-5 %, для кого-то это совсем не почувствуется", - сказала она.

Инфляция, заложенная в коридоре не выше 6 %, также играет свою роль. По словам Екатерины Господарик, когда повышаются цены на товары, от которых зависят многие люди, они могут и не почувствовать увеличения располагаемых денежных доходов. "И это может быть уязвимой частью", - предупредила эксперт.