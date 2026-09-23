Эксперт Ионов: ООН сегодня лишена возможности влиять на глобальные процессы

Авторитет ООН стремительно падает, а сама структура нуждается в серьезном реформировании. Сегодня организация лишена возможности влиять на локальные конфликты и превращается в простую информационную площадку.

"Мы видим, что есть определенная политическая импотенция, есть определенный спад в части влияния на процессы. ООН - структура большая. Например, есть тематические группы ООН, которые сегодня не работают. Есть аппарат Верховного комиссара по правам человека, который тоже не работает. Есть тематические департаменты и советы, и у них сегодня мало что получается. В результате ООН начинает еще и терять финансирование от своих основных спонсоров. А почему? Потому что структура организации сегодня лишена возможности влиять на глобальные процессы. И поэтому, когда возникает кризис, например, в Украине, цепочка договоренностей такая: Москва - Вашингтон - Киев и Брюссель - Вашингтон - Киев. В ней нет структуры ООН. В переговорах не участвует Гуттериш или кто-нибудь еще", - отметил член Совета по правам человека при президенте России Александр Ионов.