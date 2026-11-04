Сегодня безопасность является главной заботой всех, особенно если взглянуть на текущую ситуацию в мире: кризис в Восточной Европе, Западной Азии и в других частях мира. Все это показывает, что старый мировой порядок недостаточен для обеспечения безопасности.

В этой ситуации такие инициативы, как IV Международная конференция по евразийской безопасности в Минске, - важный шаг вперед на пути к новому многостороннему подходу.

"Мы народ, порабощенный НАТО, Европейским союзом и спецслужбами этих государств. У нас нет ни пропольской, ни прославянской политики. Есть военная политика, и наши так называемые власти в Польше представляют интересы в военной промышленности и корпорации. Нас буквально заставляют ненавидеть наших соседей: белорусов и русских. Есть такая болезнь русофобия. Я считаю, это психическое заболевание, вызванное СМИ", - отметил участник IV Международной конференции по евразийской безопасности из Польши Славомир Закшевский.