Эксперт Канавцев: Скроллинг ленты приводит к клиповому мышлению

18 млрд долларов за то, что Meta годами приучала детей и взрослых залипать у экрана монитора или смартфона, это не так уж и много. И это не вердикт суда. Это досудебное соглашение, чтобы прекратить судебный процесс. То есть в Калифорнии всего через неделю слушаний Цукерберг и компания решили просто бросить в тех, кто пошел в суд, мешок с деньгами.

А ведь генпрокуроры требовали от Meta астрономическую компенсацию - до 1 трлн 400 млрд долларов. В итоге корпорация Цукерберга вину не признала. Согласилась провести кое-какие изменения и заткнула рты деньгами.

Михаил Канавцев, проректор мастерской управления "Сенеж", руководитель "Мастерской новых медиа" (Россия):

"Вопрос сегодня большой, который в том числе к нашему медицинскому сообществу, к нашему (немножко о нас тоже подумаем с вами) психологическому сообществу, а сколько вообще разрешено детям присутствовать в социальных сетях? Насколько вреден алгоритм, который там отмечен, скроллинга ленты. Насколько он вреден? А он вреден катастрофически, потому что скроллинг ленты, по сути, приводит к клиповому мышлению. А клиповое мышление - это, по сути, разрозненный кластер. Т. е. человек не способен понимать сложный материал, осваивать образовательную программу. Мы получаем целое поколение достаточно не целостно воспитанных детей, скажем так. И вот это уже очень большая угроза. Ее посчитать в деньгах невозможно".