Эксперт Корнев: Беларусь выступает против террористических методов

Действия Беларуси направлены исключительно на поддержание мира, обеспечение безопасности и противодействие терроризму во всех его проявлениях. Информация о готовящемся у соседей теракте стала еще одним подтверждением политики добрососедства нашей страны.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель (Россия):

"Это очень своевременный и очень правильный жест, который показывает то, что Беларусь не хотела бы становиться участником каких-то конфликтных ситуаций, а готова к сотрудничеству, готова к решению вопросов межгосударственного общения и выступает против террористических методов, которые, к сожалению, используются современными, соседними с Беларусью государствами. Европа, надеюсь, что правильно среагирует, непосредственно Польша, потому что Польша всегда будет соседом Беларуси, и что бы ни случилось с политическими течениями, это соседство никуда не денется".