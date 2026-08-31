Эксперт Кривошеев объяснил главные направления саммита ШОС

Шанхайская организация сотрудничества - один из локомотивов новой политической архитектуры.

"Позиция Беларуси очень последовательная, очень внятная. Главный наш посыл, который мы транслируем на все государства ШОС: мы сами должны определять и безопасность, и экономическое развитие, и технологический суверенитет в нашем пространстве. Мы сами должны решать проблемные вопросы, которые возникают между такими серьезными игроками внутри стран ШОС, и у нас нет времени на раскачку", - отметил председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.