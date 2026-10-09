СНГ - это политический диалог, экономика и гуманитарные проекты, считает эксперт Лазоркина

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, в студии "Первого информационного" рассказала о значении саммита СНГ в Туркменистане.

По ее словам, саммит СНГ, приуроченный к 35-летию организации, показал, что интеграция в таком формате остается востребованной. Широкое представительство участников и впервые приглашенные зарубежные гости свидетельствуют о том, что за СНГ пристально наблюдают и оценивают его потенциал достаточно высоко. "Считают необходимым даже в текущих очень сложных условиях приезжать, смотреть, как здесь развиваются процессы, и видеть для себя возможности", - отметила эксперт.

В последнее время много говорят о необходимости перезагрузки организации. Как подчеркнула Лазоркина, "перезагрузка - это наше любимое слово". На постсоветском пространстве всегда кажется, что что-то не успеваешь или где-то что-то не сделано. "На самом деле интеграция у нас идет очень высокими темпами", - уверена аналитик.

Она пояснила, что каждое из интеграционных объединений занимает свою определенную нишу, и необходимости резко переформатировать, например, СНГ или Евразийский экономический союз, нет. Главное - чтобы каждое объединение выполняло свою особую функцию.

"Что важно для государств здесь, в нашем регионе? Чтобы было как можно больше возможностей для реализации национальных интересов", - отметила Лазоркина. При этом национальные интересы - это не только движение вперед, но и ограничения. Если в рамках ЕАЭС речь идет о достаточно жесткой формализации по экономической части, то СНГ дает возможности в рамках зоны свободной торговли, но без формализации, а также позволяет "сверять часы со всеми партнерами".

СНГ - это все вместе: и политический диалог, и экономика, и гуманитарные проекты. Где каждый может найти нишу для развития сотрудничества.

При этом она подчеркнула, СНГ должно более активно позиционировать себя именно как объединение и повышать свой статус. Сегодня для этого есть все возможности и консенсус, потому что и страны Центральной Азии, и вообще СНГ - это единственная площадка, где собираются все представители Евразийского экономического союза, участники ШОС и СНГ.