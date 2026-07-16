Очередной блэкаут на Кубе должен был всколыхнуть общество, однако жители острова понимают, кто стоит за всеми проблемами и в чем реальная причина энергетического коллапса.

Егор Лидовской, гендиректор латиноамериканского центра имени Уго Чавеса (Россия):

"Конечно, эта ситуация вызывает колоссальное напряжение во всех слоях кубинского общества. Но кубинцы понимают, что в этой ситуации виновато не правительство, а виновато давление со стороны империи, которая делает все для того, чтобы вернуть Кубу в состояние колонии. США предпринимают большие попытки для того, чтобы вызвать на Кубе протестные настроения".

По словам эксперта, Штаты не нашли сторонников внутри Острова свободы, поэтому попытались забросить туда так называемых кубинских эмигрантов, которые на самом деле являются радикальными группировками, задача которых - спровоцировать протесты на острове.

"Однако ситуация на сегодняшний момент контролируема, несмотря на очень тяжелое положение в экономике и энергетической сфере", - резюмировал Егор Лидовской.