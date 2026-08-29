Эксперт Лизан: Союзное государство - высшая форма интеграции на постсоветском пространстве

Среди множества интеграционных форматов на постсоветском пространстве особое место занимает союз Беларуси и России - пример наиболее глубокой и последовательной кооперации.

"Союзное государство - это высшая форма интеграции на постсоветском пространстве. Оно глубже, чем интеграция в рамках ЕАЭС, потому что там базовая свобода движения капиталов, рабочей силы и товаров. А Союзное государство - это еще и координация промышленных политик, это общие подходы даже к косвенным налогам, - отметил Иван Лизан, экономист, глава российского аналитического бюро проекта "Сонар-2050". - И когда я общаюсь, например, с нашими кыргызскими товарищами, то от них звучит достаточно во многом разумной критики, касающейся интеграционного процесса в рамках ЕАЭС. Они говорят о том, что им бы хотелось большего, предлагают докапитализировать российско-кыргызский фонд развития, который вкладывает в промышленность, сельское хозяйство республики. Мне в таких случаях остается только сказать: дорогие, вы берите пример с Беларуси".