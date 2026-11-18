Президент Беларуси дал интервью французскому журналу Le Point. Одной из тем стал конфликт вокруг Украины и перспективы его урегулирования. Своим мнением делится эксперт.

Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН:

"Александр Григорьевич отметил, что, безусловно, можно констатировать: американцы недооценили серьезность ситуации вокруг Украины. Мирная инициатива Трампа в начале его срока основывалась на том, что какой-то компромисс может быть найден достаточно быстро. Однако реальность и сложность конфликта в Украине повлияли на восприятие американцами того, что там сейчас происходит. С другой стороны, как мне кажется, это поднимает и еще более четко обозначает ответственность многих европейских стран за то, что происходит вокруг конфликта на Украине. Президент Беларуси как раз отдельно отмечает необходимую роль, которую должны сыграть все европейские страны при решении этого конфликта".