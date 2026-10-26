Эксперт Лушников назвал направления роста сотрудничества Беларуси и Монголии

Монголия - надежный партнер для Беларуси, и доверительный диалог между странами открывает реальные возможности для увеличения товарооборота, отмечают эксперты.

Говоря о сотрудничестве двух стран, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России Олег Лушников, отметил, что сильной стороной Монголии является животноводство - в частности, производство шерсти и кашемира. А в Беларуси есть современные фабрики, которые могли бы перерабатывать монгольское сырье и выпускать качественную продукцию.

В то же время Монголия активно развивает не только традиционное животноводство, но и растениеводство. Страна стремится выращивать пшеницу, рапс и другие культуры, нехарактерные для кочевой скотоводческой экономики.

"И я думаю, какие-то белорусские технологии, сельскохозяйственная техника, агротехнологии могут пригодиться Монголии", - отметил Олег Лушников.