Эксперт Лушников: ОДКБ может выйти на новый уровень развития

Ориентиром для экспертных дискуссий на сессиях во многом стали тезисы, озвученные Александром Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Объективность, верность избранной позиции и, главное, четкую перспективу Беларуси на глобальном треке сегодня активно отмечают зарубежные эксперты.

Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Сегодня была сессия, посвященная ОДКБ и перспективам ее развития в более стратегически важную для Большой Евразии организацию. Действительно, у нее большой потенциал. Она может выйти на новый уровень развития и гарантировать безопасность не только странам Евразийского союза, но и всего большого континента, стать фундаментом для более масштабного уровня".

"Это был один из самых интересных моментов, которые Президент Беларуси затронул в своей речи, сказав, что окончание войны в Украине предсказуемо. Оно наступит через пару месяцев. Очевидно, у него есть информация, которой нет у западных СМИ. Он совершенно прав в том, что все сейчас устали от конфликта. Прежде всего, конечно, сами украинцы, но и европейцы тоже, потому что война оказывает очень негативное влияние и на западноевропейские страны, не только экономически, но и политически. Мы видим усиление воинственной риторики в последние месяцы. И это мягко говоря, потому что украинские представители активно пытаются навязать свои мнения, свою точку зрения западной общественности. А это значит, что сейчас в Западной Европе трудно публично сказать что-то, что не соответствует точкам зрения официальной Украины", - прокомментировал Ральф Боссхард, политолог (Швейцария).