Эксперт Мирбашир: События в Польше демонстрируют глубокий раскол в обществе

В Польше наблюдается борьба за контроль над ключевыми государственными институтами, включая судебную систему. По словам эксперта, подобное противостояние между президентом и правительством приводит к потере доверия граждан к властям и вынуждает людей выходить на протесты.

Эльшад Мирбашир, доктор политических наук, профессор (Азербайджан):

"Последние события в Польше свидетельствуют о серьезном обострении внутриполитического противостояния. Конфликт между президентом и правительством Дональда Туска, а также ситуация вокруг Конституционного трибунала демонстрируют глубокий раскол в польском обществе. На мой взгляд, происходящее в Польше - это не просто очередной политический конфликт. Для Польши все это создает серьезные риски. Ослабление доверия к государственным институтам, усиление общественной поляризации и взаимные обвинения в узурпации власти способны привести к дальнейшей дестабилизации политической системы".