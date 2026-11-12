Эксперт Мишин: Деревня не должна превращаться в город, иначе утратит свои преимущества

Главной задачей для регионов Беларуси остается баланс между экономической эффективностью, социальной доступностью и сохранением специфики сельской жизни. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Мишин.

По его словам, деревня в принципе не может превратиться в город, в противном случае она утратит все преимущества сельской жизни. Эксперт пояснил, что люди выбирают деревню, исходя из собственных приоритетов - экологичности, земли, чистоты, территориальной свободы и меньшей плотности населения.

"Это априори является одним из стимулов к тому, что люди переезжают в деревню, особенно в послековидной ситуации это получило такое новое развитие, это тренд", - отметил Мишин.

Он подчеркнул, что ситуация в деревне изначально отличается от городской. Вместе с тем в современных реалиях сельские жители хотят иметь доступ к более широкому перечню услуг, чем предполагает классическая деревня.

По мнению аналитика, это логично и должно обеспечиваться мобильными сервисами, которые могут координироваться государством. Часть функций при этом вполне может быть передана частным предпринимателям, средним организациям и бизнесу, способным обслуживать определенную территорию.

"Возможно, базово находясь в районе либо в городе каком-то, в том числе обеспечивать прилежащую территорию. Эта концепция весьма интересна, работоспособна", - считает Андрей Мишин.