Эксперт: Народ поверил в Александра Лукашенко в 1994 году, и этот выбор был оправдан

Весь ход истории Беларуси только подтверждает, что решение народа в 1994 году стало основой для дальнейшего развития страны.

"Тогда только формировалась денежная система и банковская сфера страны. Вопросы о том, как в таких условиях функционировать предприятиям, как им рассчитываться за продукцию, покупать сырье, в конечном счете выливались в проблемы с зарплатами и дефицитом на потребительском рынке. В ходе этой предвыборной кампании победил Александр Григорьевич Лукашенко, который не представлял какую-то партию. Он представлял чаяние большинства белорусов, вышел с четкой программой действий, и народ в него поверил. И как мы сейчас можем уже смело подытожить за прошедшие 32 года, этот выбор был оправдан и оказался правильным. Весь ход истории только это подтверждает", - отметил директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси Станислав Юрецкий.