Эксперт: Новые элиты Европы нацелены нанести максимальный вред России

Сегодня, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в странах, которые ведут независимую политику, Запад и Евросоюз все чаще переходят на методы террористических операций. И у них для этого уже подготовлен основной концептуальный документ. Им не нужны сильные Россия, Беларусь и другие страны СНГ. Поэтому и Союзному государству, и другим странам Содружества нужно вместе разрабатывать контртеррористические решения.



Таким мнением, накануне конттеррористического форума, который пройдет в Минске поделился советник министра внутренних дел России, Владимир Овчинский.

Владимир Овчинский, советник министра внутренних дел России:

"У Запада, ЕС и Америки, есть основной концептуальный документ для этого терроризма. Средства такие - реанимация всех прошлых территориальных, религиозных и этнических конфликтов. Причем это относится не только к России, но и к государствам СНГ. К этому надо очень серьезно относиться. И не считать, что это, какие-то спонтанные действия. В этой связи учения и нужны. Нужно быть готовыми. Мы видим, что никакого улучшения отношений не намечается. Что все новые элиты Европы нацелены нанести максимальный вред России. Вред по всем направлениям: военный, экономический, идеологический, технический. И терроризм здесь играет огромную роль".