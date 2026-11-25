Страны НАТО продолжают курс на перевооружение. Снижения воинственной риторики альянса - ожидать не приходится. Мнение эксперта.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"У них есть четкие планы и свое видение будущего, согласно которому они должны быть готовы к войне. По крайней мере, об этом говорит то, что они пытаются блефовать до последнего, даже понимая: экономическая ситуация у них не лучшая, а страны Европы бурлят от недовольства населения происходящим - финансированием Украины, падением уровня жизни и прочим. Тем не менее, пока в их планах - угрожать России, наращивать военные расходы и таким образом пытаться надавить на нее, чтобы она приняла их требования. Однако получится ли у них это? Давить на Россию смысла нет. Впрочем, посмотрим, что будет весной - ситуация действительно непростая".