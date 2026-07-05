Эксперт о Лукашенко: грамотный лидер ставит не на мнимое величие Запада, а на растущий Восток

Визит лидера Беларуси создает архитектуру будущего, в котором у Мьянмы будут складываться доверительные отношения не только с Россией и Китаем, но и с Минском, - таким мнением поделился российский политолог и китаевед Николай Вавилов.

Эксперт пояснил, в чем секрет такого правильного выстраивания архитектуры будущего.

"Александр Григорьевич Лукашенко гораздо раньше других понял, что Запад ослаб, а его величие, которое он получил в 1991 году после развала Советского Союза, - мнимое. Это проходящая историческая величина. А что делает грамотный лидер (от английского lead - "вести"), соответственно, вождь, который ведет вперед, имеет видение, он делает ставку на растущий тренд", - подчеркнул политолог.

Николай Вавилов:

"Сегодня Мьянма - это такая же ставка, которую Александр Лукашенко сделал на Китай в 1995 году. Это мощный вклад в строительство единого евразийского пространства".

"Беларусь всегда чуть-чуть раньше России, чуть быстрее, активнее и собраннее, - обратил внимание эксперт. - И мы понимаем, что если Беларусь уже пришла в Индонезию и Мьянму, это точно означает, что такой опытный политик, как Лукашенко, почувствовал движение в Азии. И в Азию собирается новая архитектура. И, что явно надо делать ставку на эти страны сегодня, а не ждать, когда они сами разовьются или при помощи других партнеров".