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Эксперт о миграционной политике ЕС: Где санкции в отношении Польши за нарушение прав человека?

Почему о массовых нарушениях прав человека молчат правозащитные организации?

Где санкции против Литвы, Латвии и Польши? Ведь, напомним, силовые структуры этих стран истязают, избивают, убивают людей на границе.

С 2021 года миграционная политика ЕС погубила 58 беженцев. Но это цифры, которые известны нам. Масштабы жестокости в полной мере оценить пока невозможно. Это те данные, которые зафиксировали наши правоохранители.

И вспомним польского военного Эмиля Чечко, который рассказывал о массовых захоронениях убитых беженцев в польском приграничье.

Фактически сегодня на границе происходит преступление против человечности, однако международные организации молчат.

Своим мнением в эфире "Первого информационного" накануне поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.

"Со стороны правозащитных международных организаций есть какие-то робкие попытки констатировать факты нарушения прав человека на границе Польши и Беларуси польскими силовиками. Но, во-первых, Польша делает все, чтобы эти попытки были законны с точки зрения национального законодательства. Они вносят изменения в Уголовный кодекс, где разрешают в случае возникновения определенных ситуаций применять оружие в нарушение существующего порядка - отстреливать людей, - рассказывает Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - И когда мы говорим о 58 человеках, мы говорим только о тех, которые были переброшены на нашу сторону. Сколько там похоронено или, просто сказать, закопано в этой буферной зоне. Обращаюсь к международным организациям, ответьте, пожалуйста, где санкции в отношении Польши за нарушение прав человека, за смерть людей, которые не просто нарушение прав человека, а лишение жизни людей, бегущих от войны. Туда люди эти не пришли с агрессивными намерениями, они пришли спрятаться от войны".

Напомним, ранее в течение суток на границе и с Польшей, и Латвией наши пограничники обнаружили тела убитых и выкинутых на нашу территорию беженцев. Сначала на польской границе трое беженцев, один из них был мертв, позже уже на латвийской - полоцкие пограничники обнаружили труп беженца из Шри-Ланки.

Михаил Оксенюкбеженцымигранты

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