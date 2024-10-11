Эксперт о миграционной политике ЕС: Где санкции в отношении Польши за нарушение прав человека?

"Со стороны правозащитных международных организаций есть какие-то робкие попытки констатировать факты нарушения прав человека на границе Польши и Беларуси польскими силовиками. Но, во-первых, Польша делает все, чтобы эти попытки были законны с точки зрения национального законодательства. Они вносят изменения в Уголовный кодекс, где разрешают в случае возникновения определенных ситуаций применять оружие в нарушение существующего порядка - отстреливать людей, - рассказывает Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - И когда мы говорим о 58 человеках, мы говорим только о тех, которые были переброшены на нашу сторону. Сколько там похоронено или, просто сказать, закопано в этой буферной зоне. Обращаюсь к международным организациям, ответьте, пожалуйста, где санкции в отношении Польши за нарушение прав человека, за смерть людей, которые не просто нарушение прав человека, а лишение жизни людей, бегущих от войны. Туда люди эти не пришли с агрессивными намерениями, они пришли спрятаться от войны".