Эксперт о переговорах в Абу-Даби: Ждать прорыва пока не стоит по одной причине

Чего стоит ожидать от переговоров в Абу-Даби, рассказал эксперт.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России: "Хотелось бы, конечно, видеть какие-то подвижки, хотелось бы видеть какие-то результаты. Скорее всего, вскоре появятся новые результаты обмена пленными на гуманитарном треке. Но говорить о том, что там что-то прорывное произойдет, я бы пока не торопился по одной простой причине. Несмотря на все "кудахтанье" Трампа и суету, позиция российской стороны сейчас остается неизменной. Те пункты, которые когда-то были озвучены, по сути, остаются неизменными. А украинская сторона ведет себя достаточно неадекватно, противоречит сама себе. Зеленский то говорит, что готов к территориальному компромиссу, то на следующий день он заявляет, что "не готов".