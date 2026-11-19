Трехсторонние переговоры России, Китая и США - позитивный сигнал, указывающий на возможность снижения геополитической напряженности. Если стороны договорятся и дальше устранять противоречия, это станет главным успехом трехсторонней встречи.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Здесь важны не просто намерения - здесь важны те договоренности, возможно, даже самого предварительного характера, которые будут достигнуты. И мое глубокое убеждение, что широчайшим успехом предстоящих переговоров станет договоренность о том, что необходимо продолжать договариваться дальше, как бы банально и странно это ни звучало".

По мнению эксперта, хорошим сигналом станет заявление Кремля о готовности Владимира Путина принять участие в саммите G20 в Майами в декабре текущего года. Он отметил, что российское руководство не скрывает зависимости этого решения от итогов встречи в Китайской Народной Республике. Если же визит президента России в Майами все-таки состоится, это будет означать, что переговоры на саммите АТЭС прошли более чем успешно.