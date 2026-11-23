Посещение и мониторинг регионов главой государства символично в преддверии декабрьского Всебелорусского народного собрания.

Петр Петровский, политолог:

"Президент постоянно проводит мониторинг регионов. Он ездит четко, точечно, имея конкретную повестку дня. Мы это видим по последним примерам. И, конечно же, символично, что это происходит в преддверии декабрьского Всебелорусского народного собрания, где Президент, к слову, даст отчет о развитии страны за последний год, что немаловажно. И то, что это происходит постоянно, Президент находится в повестке дня и понимает, что творится. Это показывает, что у нас нет внутри какого-то политического отчуждения общества и руководства".