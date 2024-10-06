3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эксперт предложил варианты, как МАГАТЭ может обезопасить АЭС в зонах вооруженного конфликта
Сейчас на фоне проведения СВО встал вопрос о том, что сразу несколько ядерных объектов, атомных станций, находятся в зоне активных военных действий. Это отметил российский политолог и эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в интервью телеканалу "Первый информационный".
"С одной стороны, сейчас рядом с нами находится опасность радиационной аварии, которая связана с тем, что зона военных действий не располагает к ядерной безопасности. С другой стороны, практически за 3 года мы все-таки избежали каких-то катастрофических последствий", - сказал эксперт.
Алексей Анпилогов:
"Хорошо, что МАГАТЭ сейчас имеет постоянную миссию на Запорожской АЭС, это хоть что-то. С другой стороны, хотелось бы более активной позиции со стороны МАГАТЭ. Я согласен с Президентом Беларуси, что МАГАТЭ должно быть гораздо более значимым субъектом в процессе мирного урегулирования. То есть не просто фиксировать общие обстрелы, а предлагать дорожную карту, каким образом можно уйти от опасных ситуаций, создать свободные от обстрелов зоны, размещения тяжелого вооружения".
По словам политолога, на это согласна Российская Федерация. "И Россия вывела вооружения не только с территории ЗАЭС, но и вокруг Энергодара практически ничего не расположено, кроме систем ПВО сугубо оборонительного плана", - подчеркнул он.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ