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Эксперт предложил варианты, как МАГАТЭ может обезопасить АЭС в зонах вооруженного конфликта

Сейчас на фоне проведения СВО встал вопрос о том, что сразу несколько ядерных объектов, атомных станций, находятся в зоне активных военных действий. Это отметил российский политолог и эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в интервью телеканалу "Первый информационный".

"С одной стороны, сейчас рядом с нами находится опасность радиационной аварии, которая связана с тем, что зона военных действий не располагает к ядерной безопасности. С другой стороны, практически за 3 года мы все-таки избежали каких-то катастрофических последствий", - сказал эксперт.

Алексей Анпилогов:

"Хорошо, что МАГАТЭ сейчас имеет постоянную миссию на Запорожской АЭС, это хоть что-то. С другой стороны, хотелось бы более активной позиции со стороны МАГАТЭ. Я согласен с Президентом Беларуси, что МАГАТЭ должно быть гораздо более значимым субъектом в процессе мирного урегулирования. То есть не просто фиксировать общие обстрелы, а предлагать дорожную карту, каким образом можно уйти от опасных ситуаций, создать свободные от обстрелов зоны, размещения тяжелого вооружения".

По словам политолога, на это согласна Российская Федерация. "И Россия вывела вооружения не только с территории ЗАЭС, но и вокруг Энергодара практически ничего не расположено, кроме систем ПВО сугубо оборонительного плана", - подчеркнул он.

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