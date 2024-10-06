Эксперт предложил варианты, как МАГАТЭ может обезопасить АЭС в зонах вооруженного конфликта

Сейчас на фоне проведения СВО встал вопрос о том, что сразу несколько ядерных объектов, атомных станций, находятся в зоне активных военных действий. Это отметил российский политолог и эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в интервью телеканалу "Первый информационный".

"С одной стороны, сейчас рядом с нами находится опасность радиационной аварии, которая связана с тем, что зона военных действий не располагает к ядерной безопасности. С другой стороны, практически за 3 года мы все-таки избежали каких-то катастрофических последствий", - сказал эксперт.

Алексей Анпилогов:

"Хорошо, что МАГАТЭ сейчас имеет постоянную миссию на Запорожской АЭС, это хоть что-то. С другой стороны, хотелось бы более активной позиции со стороны МАГАТЭ. Я согласен с Президентом Беларуси, что МАГАТЭ должно быть гораздо более значимым субъектом в процессе мирного урегулирования. То есть не просто фиксировать общие обстрелы, а предлагать дорожную карту, каким образом можно уйти от опасных ситуаций, создать свободные от обстрелов зоны, размещения тяжелого вооружения".