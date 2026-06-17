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Эксперт Прохватилов раскрыл возможные мотивы удара ВСУ по автобусу с детьми на Брянщине
Автор:Редакция news.by
Атака ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области шокировала экспертное сообщество.
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия):
"Вооруженные силы Украины прекрасно знали, что в автобусе едут белорусские дети. Всеми этими действиями ВСУ руководит искусственный интеллект американской компании Palantir".
По словам эксперта, украинские военные знают до миллиметра, кто и где находится, куда едет. "Это теракт, совершенный Украиной, я думаю, с целью оттолкнуть Беларусь от союза с Россией, а также по возможности втянуть в войну тем или иным способом", - считает Владимир Прохватилов.