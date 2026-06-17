Эксперт Прохватилов раскрыл возможные мотивы удара ВСУ по автобусу с детьми на Брянщине

По словам эксперта, украинские военные знают до миллиметра, кто и где находится, куда едет. "Это теракт, совершенный Украиной, я думаю, с целью оттолкнуть Беларусь от союза с Россией, а также по возможности втянуть в войну тем или иным способом", - считает Владимир Прохватилов.