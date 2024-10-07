Эксперт рассказал, что думает о словах депутата Верховной рады Украины о вторжении в Беларусь

Одной из самых обсуждаемых тем в последние дни стало заявление депутата Верховной рады Украины о необходимости перенести войну на территорию Беларуси.

Олег Дунда, депутат Верховной рады Украины: "Важно переносить войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и на Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшим подразделением в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал. А это большой удар под дых Москве, показать, что она не контролирует эту территорию, она не готова защищать эти территории".

Чем обусловлено такое мнение от депутата Рады и что за ним стоит, ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Это совершенно безответственное заявление депутата. Однако мы знаем, что западные политические круги неоднократно пытались через Украину, а также верхушку, которая управляет этой страной, втянуть Республику Беларусь в вооруженное противостояние. Олег Дьяченко

Олег Дьяченко отметил, что всем также известно, что руководство Украины находится под внешним давлением, поскольку полностью финансируется из бюджетов США и ЕС, поэтому становится понятно, почему идет такая риторика от отдельных депутатов.