Эксперт рассказал, зачем Украине необходимо 30-дневное перемирие

Для Украины возможное прекращение огня на 30 дней - это не просто маленький мир, это возможность перевооружиться, укомплектовать фронтовые составы. Какие еще цели преследует Украина? На этот вопрос в эфире "Первого информационного" ответил заведующий кафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

"Она хочет решить свои тактические и стратегические задачи, т. е. Украина хочет лишить Россию инициативы, которой та сейчас обладает на фронте. Поэтому Украина так яро и выступает за перемирие. Ей просто необходимо привести себя в порядок, ведь у нее имеются проблемы с личным составом, вооружением, резервами, потому что она ввязалась в немалое количество авантюр, например, в Курской, Белгородской и Брянской областях, а потом вынуждена была перебросить резервы на Донецкое направление", - перечислил эксперт.

Сейчас Россия активно действует уже и в Сумской области, и на Харьковском направлении, поэтому инициатива, безусловно, находится у нее.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной, в результате которого достигнуты определенные договоренности.