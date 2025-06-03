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Эксперт рассказал, зачем Украине необходимо 30-дневное перемирие
Для Украины возможное прекращение огня на 30 дней - это не просто маленький мир, это возможность перевооружиться, укомплектовать фронтовые составы. Какие еще цели преследует Украина? На этот вопрос в эфире "Первого информационного" ответил заведующий кафедрой госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.
"Она хочет решить свои тактические и стратегические задачи, т. е. Украина хочет лишить Россию инициативы, которой та сейчас обладает на фронте. Поэтому Украина так яро и выступает за перемирие. Ей просто необходимо привести себя в порядок, ведь у нее имеются проблемы с личным составом, вооружением, резервами, потому что она ввязалась в немалое количество авантюр, например, в Курской, Белгородской и Брянской областях, а потом вынуждена была перебросить резервы на Донецкое направление", - перечислил эксперт.
Сейчас Россия активно действует уже и в Сумской области, и на Харьковском направлении, поэтому инициатива, безусловно, находится у нее.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной, в результате которого достигнуты определенные договоренности.
По мнению Александра Маркевича, говорить о том, что сделан устойчивый шаг на пути к миру, пока не приходится. "Но то, что наблюдается движение, хоть и сантиметровое, уже является положительным началом. Хорошо, что эти переговоры вообще состоялись, на которых стороны обменялись своей позицией. Неплохо и то, что договоренности, принятые в прошлый раз, были реализованы. Это касается меморандума и обмена пленными", - заявил он.