Эксперт рассказала, в какие сроки необходимо привести в порядок выкупленный ветхий дом

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Существуют ли строго определенные сроки, в которые необходимо привести в порядок купленный пустующий или ветхий дом. Что необходимо сделать на самом участке. Можно ли впоследствии продать дом. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Виктория Верина.

"У нас появилась рассрочка, которая предоставляется сроком на три года без индексации и которую можно выплатить досрочно. Что касается обязанностей, то, приобретая дом, не соответствующий каким-то критериям (неухоженный, разрушенный), его нужно в течение года привести в надлежащее состояние. И территория, которая его окружает, также должна быть приведена в состояние, пригодное для использования", - пояснила замначальника.

Конечно, в жизни бывают разные ситуации, поэтому если есть уважительная причина (болезнь, командировка), то указанный срок по выплате рассрочки может продлеваться местным исполнительным комитетом.