"Очевидно во всем мире, кто был заказчиком и кто заинтересован в том, чтобы Европа, и в первую очередь Германия, не получала дешевый российский газ. США! Им не нужна сильная Европа. И всем понятно, что во многом и война в Украине Западом была развязана для того, чтобы разрушить экономические связи между Россией и Германией. Европейским союзом. И на сегодня у американцев эта тактика работает. Больше всех от войны пострадала не Россия, как кто-то думает, а именно Европейский союз. И от санкций, и от того, что лишились дешевого российского газа".