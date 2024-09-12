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Эксперт: Реального заказчика диверсий нужно искать в США
Детали расследования немецких журналистов активно анализируют эксперты. Они сходятся во мнении, что так хотят вновь отвести подозрения от Запада. А реального заказчика диверсий нужно искать опять-таки в США. Давайте узнаем мнения.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Очевидно во всем мире, кто был заказчиком и кто заинтересован в том, чтобы Европа, и в первую очередь Германия, не получала дешевый российский газ. США! Им не нужна сильная Европа. И всем понятно, что во многом и война в Украине Западом была развязана для того, чтобы разрушить экономические связи между Россией и Германией. Европейским союзом. И на сегодня у американцев эта тактика работает. Больше всех от войны пострадала не Россия, как кто-то думает, а именно Европейский союз. И от санкций, и от того, что лишились дешевого российского газа".
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Соединенные Штаты Америки навязывают Германии фактически открытую войну с Россией, но для Германии, для немецкого народа, для владельцев крупного капитала это, конечно же, недопустимо, потому что принесет огромные потери и жертвы. Естественно, не исключено, что Германия как раз использует этот козырь, связанный с проведением следствия, для того, чтобы оказать максимальное давление на Лондон и Вашингтон и максимально попытаться фактически выторговать у них некие точки свободы".
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