Эксперт Шадров: Участие Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках говорит о ее миротворческой позиции

Участие Беларуси в гуманитарной миссии говорит о миротворческой позиции страны и готовности прийти на помощь.

Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):

"Беларусь сохраняет миротворческую и гуманитарную ориентацию на протяжении многих лет и прилагает все необходимые усилия для того, чтобы сгладить острые углы и позволить снять напряжение и в целом в отношении ситуации в Украине, и в отношении города Алешки. Мы также можем вспомнить и обмены пленными, и встречи, которые не могли бы состояться где-либо еще, кроме как в Минске или при посредничестве белорусских властей. Мы можем вспомнить настойчивую позицию по продвижению к миру, не к дальнейшему обострению, а к миру, которую олицетворяет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Благодаря таким последовательным усилиям и становятся возможны пусть какие-то отдельные, но все-таки значимые успехи в сфере гуманитарного сотрудничества конфликтующих сторон".