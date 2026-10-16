Эксперт Шадров: Власть в странах Европы сильно оторвана от народа

Массовые протесты в Европе вызваны нежеланием властей учитывать интересы собственных граждан, отмечают эксперты.

По словам Контстантина Шадрова, доцента российского Государственного университета "Дубна", протесты во Франции, Испании и других странах вспыхивают, потому что люди ищут решения и ожидают, что власть будет представлять и защищать их интересы. "Но в реальности власть там сильно оторвана от народа: десятилетиями, если не столетиями, она формировалась в отрыве от низов общества", - заявил эксперт.

"Конечно, можно было играть в демократию, когда общий пирог рос на протяжении долгого времени, и низам тоже доставалось немало. Но когда пирог сокращается, мы и видим в этой ситуации такой отрыв", - отметил он.

В качестве примера Константин Шадров привел кризис жилья в Испании, назвав его сломом привычной модели социального обеспечения. Раньше люди десятилетиями жили в арендном жилье, могли за него платить и были уверены в завтрашнем дне. Сегодня же те, кто прожил десятки лет в одном месте, оказываются не в состоянии оплачивать аренду.

"И это становится своего рода очень важным признаком того, что надеяться жить по-старому уже не получится", - подчеркнул Константин Шадров.