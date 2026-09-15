Эксперт Шафир: Западная риторика о свободе СМИ противоречит реальным действиям

Современная западная риторика о свободе СМИ все чаще вступает в противоречие с реальными действиями западных политиков. Как только альтернативная информация начинает противоречить доминирующей европейской повестке, доступ к ней ограничивается или полностью блокируется.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Здесь существует главное противоречие между западной риторикой о свободе СМИ, слова, распространения информации и реальностью. То есть, с одной стороны, западные СМИ все время рассказывают: давайте мыслить критически, проверять информацию, сопоставлять те или иные факторы. С другой стороны, как только дело доходит до сопоставления информации, проверки информации, объяснения того, что в Беларуси ситуация гораздо лучше, чем позиционируют эти западные СМИ, - информация обрубается".