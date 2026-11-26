Эксперты комментируют интервью Президента Беларуси французском журналу Le Point. По их оценке, Александр Лукашенко готов содействовать урегулированию украинского конфликта и выступить гарантом безопасности.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что белорусский лидер относится к конфликту не как сторонний наблюдатель.

"Александр Лукашенко принимает очень близко к сердцу российско-украинский конфликт, поскольку сопереживает в том числе и украинцам как близкому, родственному народу. Это мы очень хорошо видим и чувствуем. Последнее предложение посреднических услуг в организации визита Зеленского в Москву тому свидетельство", - заявил эксперт.

Шаповалов также прокомментировал реакцию украинского лидера на предложение Минска. По его мнению, "хамская манера, манера стендапа, в которой Зеленский ответил, не красит киевского лидера". Эксперт подчеркнул, что можно было найти дипломатические формулировки: прежде всего поблагодарить президента соседней страны за желание участвовать в разрешении конфликта и, если предложение не устраивает, объяснить свою позицию и причины отказа.