Экспертное сообщество продолжает обсуждать заявления Президента Беларуси в интервью французскому журналу Le Point, в частности его оценку двойственной позиции Эммануэля Макрона по Украине.

По мнению политического обозревателя, члена совета АНО "Евразия" (Таджикистан) Олима Ширинова, двойственность французского президента заметна уже давно, и Александру Лукашенко есть с чем сравнивать. Эксперт напомнил, что в 2019 году Макрон называл НАТО организацией "со смертью мозга", а через пять лет уже допускал отправку западных войск в Украину.

"Получается, что в закрытом разговоре он рассуждает как прагматик, а перед камерами говорит то, чего от него ждут союзники, - отметил Ширинов. - Надо прямо сказать, что с политиком, который сегодня говорит одно, а завтра другое, трудно о чем-то надежно договариваться. И именно эта раздвоенность мешает Франции сегодня стать полноценным участником предстоящего мирного процесса".