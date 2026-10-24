Эксперт Ширинов: Рейтинги Макрона бьют антирекорды

На фоне протестов рейтинги Макрона упали ниже плинтуса. Эксперты отмечают, что люди просто устали от игнорирования их интересов.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Сначала бастовали одни слои населения, потом другие. Если недавно все началось с выступлений и протестов школьников, то сейчас к ним присоединяются уже профсоюзы, студенты, фермеры".

Ширинов отметил, что это еще раз указывает на то, что простые жители Франции живут абсолютно в других реалиях, чем то, о чем говорит Макрон. А так как рейтинги президента Франции бьют все возможные антирекорды, обозреватель не видит каких-либо перспектив для Макрона переизбраться.