Эксперт Ширинов: В Европе много "ястребов", которые готовятся к большой войне с Россией

Аналитики продолжают обсуждать посылы выступления Президента Беларуси на Минской конференции по евразийской безопасности.

Эксперты также сходятся во мнении, что давление Трампа на Европу и его желание завершить украинский конфликт способствуют сдерживанию эскалации.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия" (Таджикистан): "В Европе есть много "ястребов", которые говорят о том, что нужно вооружаться, нужно готовиться к предстоящей большой войне с Россией. Почему-то им кажется, что Россия решила не останавливаться на Украине и идти дальше, хотя мы из Москвы не слышим даже разговоров, что Россия собирается идти до границ Польши либо дальше".

Прагматик Дональд Трамп прямо заявляет, что борьба сейчас ведется за ресурсы. И именно поэтому опираться на Западе мы можем исключительно на Соединенные Штаты - как бы парадоксально это ни звучало. Потому что Соединенные Штаты - единственная страна, которая сегодня устами своего президента говорит о том, что этот конфликт нужно заканчивать, подчеркнул эксперт.

Он напомнил слова Трампа о том, что конфликта вообще не должно было быть, если бы он был президентом. По мнению обозревателя, именно стремление американского лидера как можно быстрее положить конец противостоянию и составляет его положительную сторону.