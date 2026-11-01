Эксперт Швайба прокомментировал разрешение корпорации Boeing сотрудничать с "Белавиа"

Министерство торговли США выдало разрешение корпорации Boeing на восстановление работы с "Белавиа". Теперь национальная авиакомпания Беларуси и американский авиаконцерн смогут более эффективно сотрудничать.

Медиаэксперт Дмитрий Швайба отметил, что решение Министерства торговли Соединенных Штатов о полноценном сотрудничестве корпорации Boeing с "Белавиа" показывает прагматичный характер американской стороны.

"В общем-то, это фирменный стиль администрации Трампа. Фактически на сегодняшний день нет никаких ограничений в части сотрудничества "Белавиа" с американским гигантом, поскольку есть прямая возможность приобретения запчастей, программного обеспечения, всех видов обслуживания, при этом это открывает прямую дорогу для приобретения самолетов напрямую", - отметил эксперт.

Белорусская авиакомпания активно использует технику Boeing, и возможность полноценного сотрудничества создает определенную перспективу.

"Кроме этого, администрация Трампа демонстрирует, что экономические отношения должны развиваться там, где они могут развиваться", - констатировал Дмитрий Швайба.